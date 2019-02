Hirscher erkrankt, WM-Start aber nicht in Gefahr

Der Höhepunkt des Ruhetages bei der Ski-WM in Aare hätte die für 17 Uhr geplante große, internationale Pressekonferenz mit Superstar Marcel Hirscher (29) werden sollen. Um 14.32 Uhr kam Hektik im Pressezentrum auf, sein Sprecher Stefan Illek teilte die Erkrankung des zweifachen Titelverteidigers und Absage des einzigen Medientermins vor den Rennen mit. Sein Antreten in Aare ist aber nicht in Gefahr. Es handelt sich bei der Absage um eine Vorsichtsmaßnahme.