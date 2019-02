Ist das der sicherste Schlüssel der Welt?

Der silberne Schlüssel im futuristischen Look besteht aus einem massiven Edelstahlkörper. Mit einem speziell entwickelten Verfahren „wird die kristalline Gitterstruktur des Edelstahls so verändert, dass in jedem Schlüssel ein einzigartiges Muster entsteht“, heißt es vom Hersteller Picosens. „Es gibt 900 Milliarden Code-Möglichkeiten. Auf diese Weise ist jeder Schlüssel einzigartig und fälschungssicher“, ergänzt Vize-Geschäftsführer Andreas Bodenmüller.