Oase des Glücks: Abgeschiedenheit trifft Luxus

Das wahrscheinlich beste an der BienenAlm kommt aber, wie man so schön sagt, zum Schluss: Und das ist der Service, verkörpert durch Norbert Humer und seine „Heinzelmännchen“. „Da wir auf 1000 Meter Seehöhe leben, folgen wir dem schönen Brauch, unsere Mitmenschen zu duzen“, beschreibt der Gastgeber das herzliche Lebensgefühl auf seiner BienenAlm. Das Frühstück kommt auf Bestellung in die Hütte, auf Wunsch wird eingekauft und der Kühlschrank (zu Supermarktpreisen) aufgefüllt. Und zwar so reichlich, dass man das halbe Dorf von St. Stefan ob Leoben zum Brunch einladen könnte! Unnötig zu sagen, dass sämtliche Zutaten aus der Region und Bio pur sind. Wer in seinem Wohlfühlurlaub keinen Finger am Herd rühren will, der lässt sich sogar das Abendessen in sein Chalet kommen. Die Speisekarte lässt vor allem das Herz von Fans der österreichischen Küche höher schlagen: Schweinsbraten, Hirschsteaks, Kaspressknödel, Wiener Schnitzel, Knödelpfanne und steirisches Tiramisu schweben, Haubenkoch-gleich, auf dem Tablett in die Hütte.