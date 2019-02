Red Bull Racing im neuen Tarn-Look zum F1-Titel?

Neben Mercedes hat auch Red Bull Racing am Mittwoch in Silverstone sein neues Auto für die kommenden Formel-1-Saison präsentiert. Während die „Silberpfeile“ ihrer Farbe treu blieben, überraschte Red Bull mit einer originellen Sonderlackierung. Der RB15 ist dunkelblau lackiert, die Schriftzüge sind in rot gehalten, zudem machten Schraffierungen die Detailerkennung in manchen Bereichen schwieriger.