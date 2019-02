Ein Katzenbiss ist kein Zuckerschlecken

Mit ein Grund für das tolle Ergebnis: Die Patientin bekam, was bei offenen Wunden gar nicht üblich ist, von Anfang an Ergotherapie (siehe auch Interview unten). Die Forschungsfrage: „Wie früh soll man mit Ergotherapie beginnen, oder stört eine Therapie die Wundheilung?“ wurde innerhalb eines Projektes zur Unfallverletzungen der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) gestellt. Mit der Katzenbiss-Thematik zeigte sich, dass diese Fragen wesentlich sind. Das wird in Zukunft zahlreichen Unfallopfern zugute kommen. „Es ist wichtig, Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm heraus zu den Menschen zu bringen. Forschung muss genau dort ankommen, wo sie gebraucht wird“, bestätigt der Präsident der LBG DI Josef Pröll: „Hier können Fragen aus der Bevölkerung unseren Wissenschaftern helfen. Hierbei gehen wir ganz neue Wege, wie eben auf dem Gebiet der Unfallforschung. In einem anderen Projekt beschäftigen wir uns mit psychischen Erkrankungen, insbesondere Belastungen, denen Kinder in betroffenen Familien ausgesetzt sind und wie man sie am besten unterstützen kann.“