Rettungshubschrauber RK 1 hebt bald auch nachts ab

„Notfälle halten sich nicht an Uhrzeiten. Nach einem Unfall oder einem Herzinfarkt zählt jede Minute für das Überleben des Patienten. Daher gehen wir jetzt einen wichtigen Schritt weiter und verlängern die Dienstzeiten in Fresach in den kommenden Monaten nach und nach bis auf 22.30 Uhr“, erklärt Peter Huber, Geschäftsführer der ARA-Flugrettung.