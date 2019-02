Autofahrer (19) droht Kontrahent mit Pistole

Da lagen die Nerven von einem Fahrer wohl völlig blank! In der Guglgasse in Wien-Landstraße fiel einem Lenker gegen 15.15 Uhr ein anderer auf, der während der Fahrt völlig sorglos mit dem Handy telefonierte. Doch der junge Mann in einem schwarzen BMW 530D wollte sich von dem 41-Jährigen in seinem grünen Hyundai nicht maßregeln lassen. Beide hielten ihre Autos an, es kam zu einem lautstarken Streit.