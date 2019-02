Lugner: Das sind die Extrawünsche von Macpherson

Der Friseur darf nicht aus Österreich kommen, das Design des Opernball-Kleides will sie extra bezahlt haben und einen zweiten Stargast duldet sie auch nicht in der Loge: Bevor die Liste der offiziellen Extrawünsche überhaupt übermittelt wurde - diese kommt erst in den nächsten Tagen -, lässt Lugners Opernballgast ihm schon graue Haare wachsen. Es bleibt spannend, welche Allüren Elle Macpherson erst mal an den Tag legt, wenn sie in Wien gelandet ist.