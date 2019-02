Kinder auf Tinder: Briten fordern Alters-Checks

Der 28-Jährige aus Manchester hatte die Zwölfjährige in einer Dating-App für Erwachsene kennengelernt und zu sich nach Hause eingeladen, berichtet der „Guardian“. Das Mädchen gab sich sowohl in der App als auch im Gespräch als 19-Jährige aus und verbrachte die Nacht mit dem 28-Jährigen. Es folgten eine Anzeige und ein Missbrauchsprozess, an dessen Ende eine zweieinhalbjährige Haftstrafe stand.