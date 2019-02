Im Vorjahr gab es 21 Firmeninsolvenzen pro Tag

Tiefststand seit 17 Jahren

Trotzdem verzeichnete man bei den Insolvenzen einen Tiefststand seit 17 Jahren. Den stärksten Rückgang bei den Pleiten gab es in Tirol (-9,4 Prozent), in Salzburg (-8,5 Prozent) und in Kärnten (-7,3 Prozent). Lediglich das Burgenland (+14,3 Prozent) und Niederösterreich (+8 Prozent) verzeichneten Zuwächse. Die höchste Betroffenheit bei Insolvenzen gab es in Wien mit 17 Insolvenzen pro 1000 Unternehmen. Zum Vergleich: Österreichweit wurden im Schnitt elf Pleiten pro 1000 Firmen gezählt.