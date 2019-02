„Was darf man trotz digitaler Diktatur noch sagen“

Die Leute sagen oft „ich versteh´ die Welt nicht mehr!“ - Alf Poier geht es umgekehrt - die Welt versteht ihn nicht mehr. „Spinn´ ich oder spinnt die Welt?“, fragt er sich. Was lässt sich angesichts der digitalen Diktatur und der Auslöschung des Hausverstandes bloß noch sagen? Kann die Kunst uns retten oder müssen die Menschen die Kunst retten? Wohin soll man flüchten? In die geistige Euthanasie, in das Absurde, zurück in die Tradition oder doch lieber in die Karibik? Und was hat eine Thunfischdose mit der letzten Erkenntnis zu tun? Am Ende der Show weiß man vielleicht mehr - oder noch besser - vielleicht gar nichts mehr! Ein vielseitiges Programm erwartet die Gäste am 18. März im Orpheum in Wien. Alf Poier beweist hier sicherlich „Humor im Hemd“.