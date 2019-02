Zweikanalton: Gemeinsam an einem Strang ziehen

Keine Berührungsängste

Begonnen hat ursprünglich alles mit Coverversionen von Ed Sheeran, George Ezra und Co. auf dem eigenen YouTube-Channel der Brüder. Die musikalischen Vorbilder vermischen sich bei Zweikanalton. “Wir hätten gerne das Songwriting-Talent von Mark Forster und Tim Bendzko und würden gerne so entertainen wie Robbie Williams. Das klingt jetzt natürlich großspurig, aber man sollte sich an den Besten orientieren und die sind in ihrem Metier unerreicht. Es ist wichtig, dass man sich große Ziele setzt.“ Mittlerweile haben Zweikanalton die Bühne mit so unterschiedlichen Acts wie Seiler und Speer oder Andreas Gabalier geteilt. “Beim Auftritt mit Gabalier haben wir schon überlegt, ob das okay ist, aber es war die Winterparty in Seefeld vor 10.000 Menschen. Solche Chancen musst du als Künstler einfach ergreifen. Mit Seiler und Speer zu spielen war natürlich auch cool. Das sind tolle Jungs, mit denen wir dann auch noch ein bisschen länger an der Bar gesessen sind.“