Top-Klubs jagen Rose: Er zögert mit Unterschrift

Klare Tabellenführung in der Bundesliga, im ÖFB-Cup im Viertelfinale und in der Europa League im Sechzehntelfinale - und das sogar ohne Punkteverlust. Red Bull Salzburg spielt eine großartige Saison. Das weckt Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Hoffenheim soll schon seit Längerem an Trainer Marco Rose großes Interesse zeigen. Doch der Bundesligist ist nicht der einzige Klub, der um den Deutschen buhlt.