„Sonntags-Beckham“ flippt nach Traumtor aus!

Man nennt ihn den „Sonntags-Beckham“ mit einer Anspielung auf den Wochentag, an dem die Amateurkicker von England spielen. Diesen Namen, den er sich selbst gegeben hatte, hat er sich aber verdient. Er schießt wirklich ein Tor, das seinesgleichen sucht bei den Amateuren. Ross Kisiel spielt in Südwestengland in Hampshire, bei Hawley. Das Tor geht seit einem Monat um die Welt. Ob der Spice Boy seinen Treffer gesehen hat? Ausgeschlossen ist gar nichts.