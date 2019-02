Führende Ärzte plädieren für Leitspital Liezen

„Endes des Weges“ im Ausseerland in Sicht

Miocinovic sieht ein „Ende des Weges“ im Kampf um den Erhalt der chirurgischen Versorgung am Standort Bad Aussee: „Wie man hier im Ausseerland weiß, habe ich seit vielen Jahren hart für den Erhalt der chirurgischen Versorgung am Standort und im Verbund gearbeitet und tue es noch. Aber gerade das berechtigt bzw. verpflichtet mich sogar dazu, zu erkennen und auch zu sagen, wenn das Ende dieses Weges in Sicht kommt und der sinnvolle Weg in Zukunft künftig ein anderer sein muss, nämlich jener über ein Leitspital.“