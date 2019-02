Größte Jacht der Welt soll Vergnügungspark werden

Platz für 52 Übernachtungsgäste und 92 Crewmitglieder

Reichlich Platz für Besucher steht auf den 229 Metern Länge jedenfalls zur Verfügung: In 26 Kabinen können 52 Gäste untergebracht werden, in 46 Crewkabinen ist Platz für 92 Mitarbeiter. Valkyrie kann jedoch noch viel mehr Tagesbesucher aufnehmen, wenn sie an Land liegt. Auch an großzügigen Außenflächen und Terrassen wurde nicht gespart.