9 Punkte für mehr Sicherheit

„Nur gemeinsam werden wir diese Herausforderung bewältigen können.“ Einig sind sich VP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und FP-Sicherheitstadtrat Philipp Gerstenmayer mit Vertretern von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht in Wiener Neustadt. Zwar hat man mit den Schutzzonen bei Bahnhof, Stadt- und Esperantopark schon erste Erfolge vor allem gegen die Drogenkriminalität erzielt, aber der Mord an einer 16-Jährigen versetzte die Spirale der Gewalt erneut in Drehung. Und diese will die Stadt jetzt endgültig stoppen - mit einem 9-Punkte-Programm.