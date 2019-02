Erst aufwärmen, dann kicken: Studenten helfen

„Wir haben den Spielern und Trainern zuerst mittels Vorträgen die wichtigsten Informationen in Hinsicht auf Verletzungen von Sprunggelenk, Adduktoren und Knie sowie geeignete Vorbeugungsmaßnahmen nähergebracht“, erklärt Student Mario Radich. Anschließend wurden die theoretischen Kenntnisse unter Anleitung der Studenten in einer praktischen Einheit umgesetzt. „Wir erhielten wirklich wertvolle Tipps, sowohl was die Verletzungsprävention betrifft als auch viele Informationen über den Wiedereinstieg in das Training nach Verletzungen“, betont Teamkapitän Dominik Luif vom SC Pinkafeld. Die gezeigten Übungen werden nun sogar in das übliche Mannschaftstraining eingebaut, heißt es.