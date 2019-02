Bodycheck und Bier - dann kam Di Marias „Rache“

Vor allem Di Maria hatte es am Dienstag aber lange Zeit nicht leicht. Der Argentinier kam 2014 von Real Madrid zu Manchester United, wurde im darauffolgenden Sommer aber schon wieder abgegeben. Die Fans buhten bereits, als die Startelf von PSG verkündet und sein Name durchgesagt wurde. Als das Spiel begonnen hatte, wurde jeder seiner Ballkontakte mit Unmutsäußerungen bedacht. Dann beförderte auch noch Manchester-United-Verteidiger Ashley Young Di Maria mit einem Bodycheck vom Spielfeld. Dabei krachte der Argentinier gegen ein Gitter am Spielfeldrand. Er verletzte sich dabei, konnte aber weiterspielen.