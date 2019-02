Nervige Sprüche für Singles zum Valentinstag

Rote Rosen, Pralinen und Herzen überall, wohin man blickt. Rund um den Tag der Liebenden ist die Romantik hoch im Kurs. Was Singles zum Valentinstag garantiert nicht hören wollen, sind gut gemeinte Ratschläge von Mama, Großtante und Co. Vor allem Single-Männer sehnen sich am Valentinstag nach einer Partnerin. Bei Single-Frauen hingegen ist der Wunsch nach einem Partner hingegen am Silvesterabend besonders groß.