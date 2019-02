Aamodt: „Marcel Hirscher muss 86 Rennen gewinnen“

Wie sehr hat Sie der märchenhafte Abschied von Aksel Lund Svindal mit Silber in der Abfahrt gefreut?

Kjetil Andre Aamodt: „Ich war etwas nervös, denn nach dem Super-G mit einem 16. Platz die Karriere zu beenden, ist nicht so lustig. Also habe ich wirklich auf ein gutes Ende gehofft, und es war perfekt. Es war wie ein Symbol. Es war kein Unterschied, ob Erster oder Zweiter, weil er dort gemeinsam mit seinem Kollegen (Kjetil Jansrud; Anm.) stand. Besser hätte er nicht abtreten können, mit allen Teamkollegen um ihn herum, denen er so viel geholfen hat. Es war wie eine Hofübergabe: Der König ist vom Thron gestiegen, und der Kronprinz hat das Zepter übernommen. Wir waren so glücklich, denn er hat so viel für den alpinen Skisport in Norwegen und weltweit bedeutet.“