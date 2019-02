Zwei Salzburger kämpfen um WM-Gold

Bei den Damen wird Lisa Grill vom USC Mariapfarr-Weißpriach die Salzburger Fahnen hochhalten. Für die 18-Jährige ist es bereits die zweite Teilnahme an einer Junioren-Weltmeisterschaft nach 2018 in Davos. Dort konnte die Head-Pilotin in der Kombi auf Rang vier fahren, verpasste Bronze nur um 0,66 Sekunden. In dieser Saison zeigte die Lungauerin mit mehreren Topergebnissen bei FIS-Rennen auf und holte sich Ende Jänner auch Abfahrtsgold bei den Österreichischen Nachwuchsmeisterschaften. Sollte sich Grill auch in Italien „vergolden“, wäre sie die erste Salzburger Juniorenweltmeisterin seit sechs Jahren. 2013 holte sich Lisa-Maria Zeller (Maishofen) den Titel im Riesentorlauf.