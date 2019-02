Ex-Botschafterin: „Trump ist neugierig auf Kurz“

Von Damm, die im Jahr 1984 maßgeblich am ersten Staatsbesuch eines österreichischen Bundespräsidenten, Rudolf Kirchschläger, in den USA beteiligt gewesen war, hob die wichtige Rolle der jeweiligen Botschafter für das Zustandekommen von Visiten im Weißen Haus hervor. Der österreichische Botschafter in Washington und der US-Botschafter in Wien seien „die treibende Kraft“ hinter solchen Visiten. Konkret nannte sie Österreichs Missionschef, Ex-Staatssekretär Wolfgang Waldner. „Waldner hat es gut gemacht. Hut ab, in so kurzer Zeit“, sagte sie mit Blick darauf, dass Kanzler Kurz erst gut ein Jahr im Amt sei.