Thema Asyl - und womit Kickl Recht hatte ...

Es ist ein Fall, der so niemals hätte passieren dürfen: Weil ein in Österreich geborener, türkischer Asylwerber offenbar zu lange auf die Auszahlung der Grundversorgung warten musste, erstach er den ihn betreuenden Beamten, einen zweifachen Familienvater, an seinem Arbeitsplatz. Und das, obwohl gegen den mutmaßlichen Mörder wegen mehrerer Strafdelikte bereits vor zehn Jahren ein Aufenthaltsverbot für den gesamten Schengenraum verhängt wurde. Dennoch konnte er offenbar ungehindert wieder nach Österreich zurückkommen und einen Asylantrag stellen.