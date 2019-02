„Rage 2“: Zehn Minuten Gameplay-Wahnsinn

Drei Monate vor der Veröffentlichung von „Rage 2“ am 14. Mai für PC, Xbox One und PS4 heizen die Spieleschmieden id Software und Avalanche Studios die Vorfreude auf den Open-World-Rennspiel-Shooter mit einem neuen, knapp zehnminütigen Gameplay-Video an. Zu sehen gibt es darin u.a. einen tödlichen Dance-Off mit einer coolen neuen Fähigkeit als Hauptpreis, einen Trip durch die Lüfte über dem lebensfeindlichen Ödland sowie einen Kampf gegen einen sehr aufgebrachten Mann in einem Mech-Suit.