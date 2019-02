Roboter wagt sich in die Tiefen Fukushimas vor

Fast acht Jahre nach der Atomkatastrophe in Fukushima haben die Betreiber des japanischen Atomkraftwerks einen komplizierten Einsatz zur Untersuchung des geschmolzenen Kernbrennstoffs gestartet. Wie der Kraftwerksbetreiber Tepco mitteilte, wurde am Mittwoch ein Roboter in einen der zerstörten Reaktoren geschickt, um die Brennstoffreste zu untersuchen.