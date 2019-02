Revanche? „Inter hat dann halt aufsteigen müssen“

So ging’s mit einem 2:1 nach Italien, aber nach Verona, weil im Mailänder San Siro der Rasen kaputt war. Fjörtoft erinnert sich an den Anpfiff: „Bergomi hat mich am Hals gepackt und zu Boden gezogen. Ich junger Bub hab gar nicht gewusst, was da passiert. Also habe ich ihn am Ohrwaschl gepackt. Damit konnte es losgehen.“