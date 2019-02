US-Militär will künftig verstärkt KI einsetzen

Die US-Streitkräfte wollen verstärkt auf künstliche Intelligenz setzen. Dies geht aus einem Strategiepapier des US-Verteidigungsministeriums hervor, das am Dienstag in Washington vorgestellt wurde. Andere Länder, insbesondere China und Russland, investierten in beachtlichem Maße in künstliche Intelligenz zu militärischen Zwecken, heißt es darin.