46-jährige Wienerin überschlug sich mit Auto

Ein neuerlicher Wintereinbruch in der Obersteiermark beschäftigte am Dienstag die Einsatzkräfte. So kam etwa auf der B146 bei Liezen eine 46-jährige Wienerin mit ihrem Auto ins Schleudern, das Fahrzeug überschlug sich. Die Lenkerin blieb unverletzt, ihre 70-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Spital.