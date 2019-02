Max Schrems rechnet bald mit „DSGVO 2.0“

Keine Alternativen zu Google, Facebook & Co.

„Wir haben die Idee, der Nutzer kann sich etwas aussuchen. Aber in der Realität, wenn ich ein Smartphone haben will, hab‘ ich eine Wahl zwischen Apple und Google.“ In diesen horizontalen Systemen könnten die Nutzer nicht einfach sagen „da stimme ich nicht zu“, weil es keine Alternativen zu Facebook, Google und Co. gebe, so Schrems.