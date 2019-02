Die besten Tipps für die Gestaltung der Terrasse

Eine Terrasse ist ein kleiner Luxus von dem so ziemlich jeder träumt. Besonders in Städten sind sie ein willkommener Ersatz zum ersehnten Garten. Doch egal wo und in welcher Größe - eine Terrasse ist im Idealfall eine Oase der Ruhe sowie ein Platz für gesellige Stunden. Neben der richtigen Planung und der Verwendung von hochwertigen wie auch stilgemäßen Materialien brauchen Sie noch einiges für den perfekten Rückzugsort. Was erfahren Sie hier.