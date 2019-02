Thiem in Argentinien: „Für mich wie ein Neustart!“

Zurück im Tennis-Leben! Keine Frage: Die letzten Wochen waren für Dominic Thiem wohl die schwierigsten seiner Karriere. Der Saisonstart verlief für seine Verhältnisse katastrophal. Kein Sieg beim Einladungsturnier in Abu Dhabi, Pleite zum Auftakt in Doha und Aufgabe in Runde zwei der Australian Open. Dazu kommt die krankheitsbedingte Absage beim Daviscup in Salzburg.