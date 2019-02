Im Streit flogen Bratwurst und Teller

So viel ist sicher: Diesen Lokalbesuch werden alle Beteiligten wohl nicht so schnell vergessen. Dabei hatte der Skitag für Peter D. und seine Lebensgefährtin vielversprechend begonnen. Nach ein paar lässigen Schwüngen im Schnee kehrte man zu Mittag in einem Gastlokal am Weißensee ein. „Ein Freund aus Wien hatte es mir empfohlen“, erzählt Peter D. Doch seine Erwartungen wurden nicht erfüllt: „Die Suppe wurde erst nach der Hauptspeise serviert. Wobei man kaum von Suppe reden kann. Sie hat eher nach warmem Wasser geschmeckt.“