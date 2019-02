Gegen den „Riesen“ platzte der Gold-Traum!

Spannung bis zum letzten Duell und eine bessere Stimmung als bei so manchen Einzelbewerb: Der Team-Event in Åre zeigte, dass mehr Potenzial in ihm steckt als viele glauben. Am Ende gab es das prognostizierte Finale: Wie bei Olympia 2018 standen sich Österreich und die Schweiz gegenüber. Wie in Südkorea hatte die Schweiz den längeren Atem, siegte nach einem 2:2 in den Einzelduellen dank besserer Gesamtzeit.