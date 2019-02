Salzburger Kampfsportler erhält UFC-Vertrag

„Hatte schon so ein Gefühl“

Von der großen Bühne der UFC hat Naurdiev schon als Kind geträumt. „Als ich bei UFC 66 (Anm. 2006) Tito Ortiz gegen Chuck Liddell gesehen habe, hat es klick gemacht. Dabei dachte ich lange, dass es MMA nur in den USA gibt.“ In den vergangenen Jahren trat Naurdiev mehrfach für die russische Promotion ACB an, fiel zuletzt fast ein Jahr mit gebrochener Hand aus. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. „Besser hätte 2019 nicht beginnen können“, schmunzelt der „Austrian Wonderboy“. Lange wusste er nicht, wie er überhaupt die Miete begleichen soll. Nun sprangen kurzfristig zwei Sponsoren auf, gewann er in Wien einen Kampf binnen 36 Sekunden durch technischen K.o. Drei Tage später klingelte am Mittwoch um zwei Uhr morgens (die UFC hat ihren Sitz in Los Angeles) das Telefon. „Ich hatte schon so ein Gefühl, dass es klappen könnte. Daher habe ich bei ACB auch nicht verlängert“, verrät Naurdiev. Gutes Indiz: 2017 nahm ihn mit Paradigm Sports das Management vieler Stars der Szene unter Vertrag.