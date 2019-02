Christoph Waltz baut einen Battle Angel: „Alita“

Was für eine cineastische Seilschaft: Der eine, James Cameron, Garant für grandiose Kinospektakel wie „Titanic“ oder „Avatar“, der andere, Robert Rodriguez, Meister des genialen Underground-Trashs à la „From Dusk Till Dawn“ oder „Sin City“. Und beide waren sie heiß auf die Verfilmung des postapokalyptischen Mangas „Alita“. Für die Umsetzung der Story rund um einen an Amnesie leidenden Cyborg als Real-Live-Action sprang nun Rodriguez in die Bresche. Mit Wow-Effekt.