Neuer Leitfaden soll Öffis sicherer machen

Mehr Kameras und Leitfaden

Beim Sicherheitsgipfel, an dem die FP-Landesräte Steinkellner und Podgorschek sowie der Grüne Anschober teilnahmen, kam raus: Besonders am Bahnsteig 21 am Linzer Hauptbahnhof sowie am Busterminal gibt es vermehrt Zwischenfälle und Ausschreitungen. „Eine Verbesserung der Sicherheitstechnik mit zukünftigem Kameraeinsatz soll hier geprüft werden, so die Freiheitlichen. Weiters wird über eine Gratisfahrt für Uniformierte nachgedacht und der OÖ Verkehrsverbund soll einen Leitfaden „Wie verhalte ich mich richtig im Öffentlichen Verkehr“ erstellen.