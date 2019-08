Das wichtigste Möbelstück im Schlafgemach ist zweifelsohne das Bett. Damit der Schlaf besonders erholsam wird, sollten Sie beim Kauf auf ein rückenfreundliches Modell achten. Ein Trend aus den USA hat sich im Laufe der letzten Jahre auch bei uns etabliert: Boxspringbetten. Diese Betten sind so konzipiert, dass sie sich perfekt an die Körperform anpassen, wodurch der Rücken geschont und der Schlaf besonders erholsam wird. Zudem wurden Boxspringbetten so entwickelt, dass die Luft gut zirkulieren kann. Das ist vor allem bei Personen, die viel Schwitzen, von Vorteil. Das Wasser dringt nicht in die Matratze ein, sondern wird direkt abgeleitet.