Großeinsatz: Dachgeschoss in Kolsass in Flammen

Beträchtlicher Schaden am Haus

„Im Haus befanden sich ein sehr alter Wäschetrockner und ein Heizstrahler, ob die Geräte zum Brand geführt haben, wissen wir derzeit aber noch nicht“, erklärt der stellvertretende Inspektionskommandant Christian Steurer auf „Krone“-Nachfrage. Es gebe aber keinerlei Hinweise auf Brandstiftung und das Feuer sei definitiv im Haus ausgebrochen, so der Polizist. Der Bezirksbrandermittler war am späten Nachmittag noch vor Ort. Der Schaden am Haus dürfte beträchtlich sein. Im Einsatz standen die Feuerwehren Kolsass, Weer und Wattens.