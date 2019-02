Elch-Crash im Waldviertel sorgt für Verwunderung

Dieser Wildunfall in Niederösterreich sorgt für Verwunderung: Im Waldviertel wurde ein ausgewachsener Elch beim Überqueren der Bundesstraße 30 von einem Pkw-Lenker erfasst. Das 160 Kilo schwere Tier starb, wurde schließlich vom Jagdaufseher geborgen. Doch was treibt diese eher mit Schweden in Verbindung gebrachten Tiere überhaut zu uns? WWF-Experte Christian Pichler glaubt zu wissen, woher das beim Unfall getötete Wild ursprünglich stammt. Übrigens: Früher waren Elche bei uns sogar heimisch!