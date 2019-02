Künstliches Herz rettet Familienvater das Leben

Ein Meilenstein gelang den Medizinern am Linzer Universitätsklinikum. Zum ersten Mal wurde am 21. Jänner in Oberösterreich ein Kunstherz bei einem Patienten implantiert. Der 36-Jährige aus Mitterkirchen erlitt nach Weihnachten einen schweren Herzinfarkt, durch den ein großer Anteil der Muskulatur des linken Herzenmuskel geschädigt wurde. Da der Patient für eine Transplantation nicht geeignet war, musste man auf ein Kunstherz zurückgreifen. In einem vierstündigen Eingriff wurde dem Vater das Leben gerettet. Mittlerweile ist er auf der Normalstation und kann kurze Spaziergänge absolvieren.