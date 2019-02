Landertinger lässt Weltcup in Soldier Hollow aus!

Nach den Weltcup-Bewerben im frostigen Canmore ist der Biathlon-Tross von Kanada nach Soldier Hollow weitergezogen. Am Olympia-Schauplatz von 2002 im US-Bundesstaat Utah fand zuletzt 2001 ein Biathlon-Weltcup statt. Der Tiroler Dominik Landertinger lässt die Rennen aus und absolviert mit Blickrichtung WM in Östersund (7. bis 17.3.) einen Trainingsblock in der Heimat.