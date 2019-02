Elle Macpherson begleitet Lugner zum Opernball

„The Body“ beehrt Wien! Wie Richard Lugner bei der Pressekonferenz in der Lugner City bekannt gegeben hat, wird er am 28. Februar mit Model-Beauty Elle Macpherson zum Opernball antanzen. Die schöne 54-Jährige, die in der Ballrobe eine fantastische Figur machen wird, reise in der Opernballwoche von Miami über London nach Wien und sei hoffentlich „nicht zu zickig“, so der Baumeister am Mittwoch. Erst sei ein Gast aus Los Angeles geplant gewesen, doch die Brände in Südkalifornien hätten dies unmöglich gemacht.