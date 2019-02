Prügel-Freund fast getötet: Heiratsantrag folgte

Mit zwei Promille zugestochen

Am 2. November 2018 wieder ein Streit. Als sie ein Messer zieht, sagt er: „Komm her, du Schlampe, traust dich eh nicht!“ Er sei immer näher gekommen, erklärt sie: „Ich hatte panische Angst, dass er mich wieder verprügelt, sodass ich zustach.“ Dann geht sie eine rauchen, bittet ihn, „nicht so laut zu schreien“. Er holt selbst die Rettung. Warum sie nicht half, will Richter Christian Noe wissen. „Hab’ ich mich in meinen Zustand nicht getraut“ - sie hatte damals zwei Promille.