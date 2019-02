Vergewaltiger (33) nach sieben Jahren verurteilt

Sieben Jahre lang blieb ungeklärt, wer in der Silvesternacht 2011/12 in einem Innsbrucker Stiegenhaus über eine Frau hergefallen war und sie vergewaltigt hatte. Bis die Polizei routinemäßig die DNA-Spuren an einem im vergangenen Sommer aufgebrochenen Automaten in die Datenbank eingab - Treffer! Deshalb saß ein Türke (33) nun vor Gericht.