Sicherheitskonzept sieht rund 400 Polizisten vor

Rund 400 Polizisten werden bei den am 19. Februar startenden Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld in Tirol im Einsatz sein. Dies kündigten die Sicherheitsverantwortlichen am Dienstag bei einer Pressekonferenz an. Zudem werden rund 150 Securitymitarbeiter und eigene Securitys der ÖBB am Bahnhof Dienst versehen. Das Sicherheitskonzept umfasse ca. 400 Seiten, im Oktober habe man mit der Planung begonnen.