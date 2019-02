Pornoseite startet Aktion zum Valentinstag

Pornhub bietet ein ganz spezielles Angebot anlässlich dessen - am 14. Februar gibt es einen Tag lang gratis Premiumzugang zu der Pornoseite. Die Hoffnung dahinter ist, die Nutzer, die den Premium-Vorteil für einen Tag austesten, so davon zu begeistern, dass sie im Anschluss dafür auch zahlen wollen. In den letzten Jahren nutzten laut Angaben des Unternehmens über drei Millionen Menschen weltweit das Angebot. Dieses Jahr wird mit noch mehr Zugriffen gerechnet.