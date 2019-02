Jolie „schockiert“ über Pitts Party-Besuch bei Jen

„Es ruft starke Gefühle in ihr hervor“

Immerhin war Aniston es, mit der Pitt noch verheiratet war, als er Jolie einst kennen- und vermutlich auch lieben lernte. Dass sich ihr Noch-Ehemann nach dem Liebes-Aus also wieder mit der Konkurrentin anfreundet, schmecke der 43-Jährigen so gar nicht. „Angelina Jolie ist schockiert, dass Brad bei Jens Geburtstagsparty war“, weiß ein Insider gegenüber dem Promi-Magazin zu berichten.