SILBER! Österreicher nur von Schweizern geschlagen

„Ich bin gerade echt nur happy“, freute sich auch Truppe, die erstmals Edelmetall gewann, während Gritsch und Hirschbühl in der ÖSV-Mannschaft nicht zum Einsatz gekommen waren. „Ramon hat gezeigt, dass er im Parallel-Bewerb wirklich der Beste ist. Gratulation an die Schweiz, wir sind aber auch sehr glücklich. Wir haben uns gut präsentiert und die Silberne gewonnen. Die Schweiz war in diesem Fall einfach besser, das muss man akzeptieren“, sagte Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher. Für die Schweizer war es auch als Verband die zweite Goldmedaille in Aare, für die erste hatte am vergangenen Freitag Holdener mit ihrem Triumph in der Kombination gesorgt. „Wir haben dafür gekämpft“, jubelte die Doppel-Weltmeisterin. „Der Teamspirit ist immer so nett bei uns“, hob Yule hervor. „Das war ein wirklich entscheidender Faktor heute.“