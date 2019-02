„Vertrag von Innenministerium ausverhandelt“

Strache: „Solche Verträge dürfen in Zukunft nicht mehr passieren“

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache betonte am Dienstag sein „völliges Unverständnis“ für den noch unter Ministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) abgeschlossenen Deal. „Solche Verträge dürfen in Zukunft nicht mehr passieren“, sagte er in einer Pressekonferenz.